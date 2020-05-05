Петрашко: Украина готова присоединиться к дискуссиям G20 по мировой продовольственной безопасности

Новости Бизнеса:Одним из крупнейших экспортеров продовольственной продукции является Украина.

Украина является одним из крупнейших экспортеров продовольственной продукции. Взвешенная позиция по экспорту дает возможность укреплять свои позиции в качестве серьезного игрока на мировом рынке и присоединиться к дискуссиям "Большой двадцатки" по мировой продовольственной безопасности.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко сегодня на брифинге.

"В вопросе агропродукции должен сохраняться баланс - это продовольственная безопасность, отсутствие дефицита в магазинах, нормализация цен, поддержка производителей. На данный момент мы достигли всех этих целей. В то же время, в Украине есть достаточное производство и будет сохранено цивилизованный подход к экспорту. Это позволит нам присоединиться к дискуссиям так называемого клуба Большой двадцатки в рамках мировой продовольственной безопасности, и, разумеется, с обеспечением наших украинских позиций", - отметил он.

Как сообщалось, по прогнозам министерства сельского хозяйства США, в мире сохранится повышенный спрос на курятину.

Сегодня Украина входит в ТОП-10 главных трейдеров курятины в мире и готова наращивать объемы производства дальше.

В I квартале 2020 года крупнейший производитель курятины в Украине, компания МХП (Наша Ряба) увеличила производство на 4% и снизила цену продукции на 11%.

Компания планирует нарастить объемы производства 850-880 тыс. тонн мяса птицы до 2024 года.