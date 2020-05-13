Шмыгаль о выделении 1,6 млрд на зарплаты шахтеров: Этих средств не хватит до конца года

Новости Бизнеса:Шахтерам не хватит 1,6 млрд гривен, которые им дополнительно выделили.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что скорее всего, шахтерам не хватит до конца года 1,6 млрд гривен, которые выделили им для погашения долгов и на зарплаты, поэтому нужно будет посчитать сколько нужно денег для поддержки шахтеров и их семей. Об этом он сказал на заседании комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, передает УНН.

"Что касается зарплат шахтеров, действительно на встрече Президента Украины Владимира Зеленского с активом шахтерской отрасли, в том числе, с руководителями профсоюзов шахтерских, было дано поручение в течение двух месяцев погасить долги за прошлые периоды. То есть, за прошедшие годы 1 млрд и почти 600 млн гривен было перечислено", — сказал Денис Шмыгаль.

Он добавил, что при внесении изменений в бюджет они, совместно с депутатским корпусом, правительством, добавили для выплат заработных плат и погашения долгов еще 1,6 млрд в этом году.

"Скорее всего, этих средств не хватит до конца года в поэтому мы вынуждены будем с вами еще раз вернуться уже когда посчитаем, конкретно сколько надо для того, чтобы поддержать шахтеров, их семьи", — отметил Денис Шмыгаль.

Он также добавил, что шахтеров не оставят в трудной ситуации, при том, что часть шахт была вынуждена закрыться из-за кризиса в энергетической отрасли.