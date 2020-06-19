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В Кабмине пообещали индексацию пенсий уже в следующем году

В Кабмине пообещали индексацию пенсий уже в следующем году
Обновлено 13:54 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук
Минфин предусматривает продолжение индексации пенсий в следующем году, так как в Украине индексация пенсий и социальных выплат будет ежегодной.

Министерство финансов планирует продолжить индексацию пенсий в 2021 году. Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"По поводу индексаций ответственно заявляю, что в тот момент, когда было назначено наше правительство, мы начали ответственно заниматься этим вопросом. С изменениями в бюджет, которые были поддержаны вами в апреле, были предусмотрены средства Пенсионному фонду на индексацию пенсий. Более того, мы предусматриваем индексацию делать и в следующем году", - сказал Марченко.

По его словам, это нормальная практика - проводить индексацию ежегодно.

Лазебная: Дискуссий о повышении пенсионного возраста сейчас нет

Ранее сообщалось, что министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, что в Минсоцполитики планируют повысить пенсии людям старше 75 лет.

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Все по теме:

Кабмин, Пенсия, Индексация пенсий, Сергей Марченко.

Автор:

Телеграф
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