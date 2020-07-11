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В ОП рассказали, сколько средств выделят для погашения долгов перед шахтерами

В ОП рассказали, сколько средств выделят для погашения долгов перед шахтерами
03:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter
В Офисе президента заявили, что большинство сегодняшних задолженностей перед шахтерами формировались с 2008-го года.

В этом году в Государственном бюджете будет дополнительно предусмотрено не менее миллиарда гривен на погашение задолженности перед шахтерами.

Об этом заявила заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на канале "Украина", передает РБК-Украина.

По ее словам, шахтерскую отрасль в Украине десятки лет разворовывали. Так, большинство сегодняшних задолженностей перед шахтерами формировались с 2008-го года.

"Сегодня мы выплачиваем всю текущую задолженность. У нас есть задолженности накопленные, старые. Мы будем с ними работать. В этом году в бюджете предусмотрено и будет дополнительно предусмотрено не менее миллиарда гривен для того, чтобы шахтеры вовремя получили зарплату", - добавила Ковалив.

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ОП, Юлия Ковалив.

Автор:

Телеграф
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