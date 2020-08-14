Как получить пособие по безработице: инструкция Минэкономики

В Минэкономики предоставили информацию для людей, которые потеряли работу и хотят получать финансовую помощь от государства.

Большинство центров занятости, расположенных в "зеленой" зоне уровня эпидемической опасности, возвращаются к обычному режиму работы и восстанавливают личный прием безработных.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

При этом в ведомстве отмечают, что благодаря карантину гораздо проще стало оформить пособие по безработице в онлайн-режиме, ведь не нужно посещать цент занятости по несколько раз, дабы не заразиться COVID-19. Желающему получить данное пособие нужно всего лишь заполнить два заявления и переслать их по почте в цент занятости.

Вскоре зарегистрированному гражданину придет приглашение на прием.

Что нужно иметь с собой:

паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины;

учетную карточку налогоплательщика;

трудовую книжку (гражданско-правовой договор или документ, подтверждающий период занятости);

диплом либо другой документ об образовании и военный билет (если это необходимо).

Кроме того сообщается, что если молодому человеку до 35 лет, и он не имеет страхового стажа, поскольку, возможно, работал без оформления трудовых отношений, то ему будет назначено пособие по безработице в минимальном размере (на период карантина и 30 дней после его окончания - 1 тыс. грн, после этого - 650 грн) на 180 календарных дней.

Также в Минэкономики отмечают, что зарегистрироваться в качестве безработного можно в любом центре занятости независимо от места проживания.