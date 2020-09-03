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Нацбанк: Рост заболеваемости COVID-19 не повлиял на экономическую активность

Нацбанк: Рост заболеваемости COVID-19 не повлиял на экономическую активность
Обновлено 15:51 Сегодня Телеграф Фото: НБУ
Рост уровня заболеваемости коронавирусом в Украине на протяжении последних месяцев не повлияло на восстановление экономической активности, но новая волна может сдержать потребительский спрос. Об этом во время брифинга сказал глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Увеличение уровня заболеваемости коронавирусом (COVID-19 - ред.) в Украине на протяжении последних месяцев не повлияло на восстановление экономической активности, впрочем, новая волна COVID-19 может сдержать потребительский спрос.

В таком случае это затормозит оживление в секторах, ориентированных на внутренний рынок, прежде всего - в секторе услуг", - сказал Кирилл Шевченко.

По его словам, актуальными остаются и другие риски:

  • негативное влияние судебных решений на макрофинансовую стабильность;
  • эскалация военного конфликта на востоке страны или ее границах;
  • увеличение волатильности мировых цен на продукты питания, учитывая изменения климата и риск усиления протекционизма в мире.

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"Учитывая указанный баланс рисков и устойчивый тренд восстановления потребительского спроса, правление Национального банка решило сохранить учетную ставку на уровне 6%", - добавил глава НБУ.

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Все по теме:

НБУ, Украина, Нацбанк, Коронавирус, Кирилл Шевченко, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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