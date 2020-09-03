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В Нацбанке заявили о снижении кредитных ставок для бизнеса

В Нацбанке заявили о снижении кредитных ставок для бизнеса
Обновлено 19:45 Сегодня Телеграф Фото: НБУ
Украинские банки за последние 3 месяца значительно снизили кредитные ставки для бизнеса. Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко в ходе брифинга.

Ставки для бизнеса

"Например, ставки по кредитам для бизнеса уже ниже, чем 10%. Я напомню, что за первое полугодие средняя ставка была 11%", - сказал Шевченко.

"Ставки по кредитам для бизнеса уже ниже, чем 10%", - отметил Шевченко.

Ставки для населения

"По ставкам для населения, к сожалению, такой тенденции нет, за исключением ставок по ипотечным кредитам. Средние ставки по ипотечным кредитам, если мы начинали год с уровня 20%, то в июле они составляли около 13%, и за август мы ожидаем средние ставки по ипотечным кредитам еще ниже", - сказал Шевченко.

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"За август мы ожидаем средние ставки по ипотечным кредитам еще ниже", - сказал Шевченко.

Кредитный портфель

Глава НБУ отметил, что в июле и августе текущего года банки кредитовали бизнес и население значительно активнее, чем в первом полугодии: если за первое полугодие кредитный портфель банков сократился на 5%, то за последние 2 месяца, по словам Шевченко, портфель вырос приблизительно на 3%.

"Мы видим существенное увеличение выдач новых ипотечных кредитов. На это также влияет фактор карантина, потому что в период карантина была определенная пауза. Но мы наблюдаем такую тенденцию, когда начинает расти кредитование, пока что медленно, но мы видим хороший тренд", - подчеркнул глава Нацбанка.

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Портфель плохих кредитов

Также он отметил тенденцию к сокращению портфеля плохих кредитов. По словам Шевченко, их доля за последние 2 месяца сократилась на 1,5%.

Краткосрочные кредиты

Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, присутствовавший на брифинге, сообщил, что краткосрочные кредиты для мультинациональных компаний уже имеют цену на уровне около 7%.

"Это как раз параметры, которые тянут вниз среднюю ставку. Относительно ставок для среднего и малого бизнеса и более долгосрочных кредитов, да, они еще находятся в двузначной плоскости, но они в конце прошлого года были на уровне где-то 20%, а сейчас они уже 14-15%, и я не припоминаю, чтобы в Украине когда-то были более низкие ставки. И я также не припоминаю, чтобы в Украине ставки по депозитам были ниже 10%, а сейчас, чтобы найти ставку по депозитам более 10%, нужно очень постараться", - сказал Сологуб.

Он подчеркнул, что снижению ставок по кредитам способствуют нормальная прогнозированная политика Нацбанка и нормальная макроэкономическая ситуация.

"Но также важны те вещи, о которых говорил глава: с точки зрения плохих кредитов, с точки зрения судебных решений, так как это тоже влияет на динамику кредитных ставок, а не только политика Национального банка", - отметил Сологуб.

Неработающие кредиты

Банки государственного сектора по итогам первого полугодия сократили портфель неработающих кредитов (NPL) на 6,1 млрд грн, или 1,5%.

Начиная с 2020 года банки до 1 октября будут анализировать обесцененные активы на предмет наличия критериев для списания и списывать, что позволит избавиться от неработающих кредитов.

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Доля проблемных кредитов в украинских банках по итогам 2019 года впервые за последние годы снизилась ниже уровня в 50% - до 48,4% на начало текущего года.

Доля неработающих кредитов в банковской системе Украины за 2018 год сократилась на 1,69 п.п. – до 52,85% на 1 января 2019 года, а объем таких кредитов – на 35,8 млрд грн, до 630,8 млрд грн.

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Все по теме:

НБУ, Украина, Нацбанк, Кирилл Шевченко.

Автор:

Телеграф
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