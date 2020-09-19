Скачать
Суббота, 19.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Разумков внес изменения в регламент пленарных заседаний Рады
Разумков внес изменения в регламент пленарных заседаний Рады
"Представляет угрозу Украине: Кулеба отреагировал на действия Лукашенко
"Представляет угрозу Украине: Кулеба отреагировал на действия Лукашенко
Бавария стартовала в Бундеслиге с невообразимым результатом (Видео)
Бавария стартовала в Бундеслиге с невообразимым результатом (Видео)
Знай наших: Alyona Alyona номинировали на музыкальную премию ЕС
Знай наших: Alyona Alyona номинировали на музыкальную премию ЕС

"Ситуация сложная": Гройсман рассказал, что думает о проекте госбюджета-2021

"Ситуация сложная": Гройсман рассказал, что думает о проекте госбюджета-2021
12:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter
Экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что при заключении госбюджета на следующий год, нужно учитывать бюджет каждой семьи.

Проект государственного бюджета на 2021 год, очевидно, требует серьезных доработок, и концентрировать внимание необходимо на доходной части - поддержке реального сектора экономики, который является основой благосостояния каждой украинской семьи, отмечает премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман.

"Ситуация сложная - и в публичных финансах, и в бюджетах каждой семьи. Внимание надо концентрировать на наполнении бюджета. Это напрямую связано с развитием экономики. Меня называли социальным премьером. Для меня было важным - через экономический рост сделать так, чтобы постоянно росли доходы людей", - сказал Гройсман в эфире телепрограммы "Свобода слова Савика Шустера".

По его мнению, ключевыми сейчас являются несколько направлений - насыщение банковской системы ресурсом для приемлемого кредитования, полное содействие развитию основных для экономики отраслей и поддержка предпринимательства.

На Банковой считают проект госбюджета-2021 "послекризисным"

"Я не согласен с тем, что за 10 млрд грн портфельных гарантий (предусмотренных проектом бюджета) можно позволить экономике развиваться. Надо создать механизм и максимально кредитную систему банков насытить деньгами. И этот размер должен быть минимум 100 млрд грн на следующий год. Программа кредитования "5-7-9" - это неадекватный ответ на вызовы будущего. Просил бы правительство к этому прислушиваться", - подчеркнул Гройсман.

Он напомнил, что неоднократно говорил и о необходимости поддержки предпринимательства и домохозяйств, и о последствиях отсутствия поддержки.

"Мы можем извлечь экономику из кризиса, поддерживая предпринимательство! И говоря о бюджете страны, надо думать о бюджете каждой семьи", - добавил он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Верховная Рада, Госбюджет, Кабмин, Владимир Гройсман.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В "ДНР" активизировалась раздача паспортов "республики"
02 Днепр-1 дома проиграл Мариуполю из-за ошибки рефери (Видео)
03 Шахтер подписал новый контракт с одним из самых дорогих футболистов УПЛ
04 "Мы делаем все": Зеленский ответил на вопрос о перемирии на Донбассе
05 Фокин не видит альтернатив Минским соглашениям
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Подставляем щеки солнышку&quot;: прогноз погоды на выходные
"Подставляем щеки солнышку": прогноз погоды на выходные
В &quot;ДНР&quot; активизировалась раздача паспортов &quot;республики&quot;
В "ДНР" активизировалась раздача паспортов "республики"
Выборы в ОРДЛО: на Банковой назвали главные условия
Выборы в ОРДЛО: на Банковой назвали главные условия
День фармацевта 2020: лучшие СМС-поздравления в стихах, открытки
День фармацевта 2020: лучшие СМС-поздравления в стихах, открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь