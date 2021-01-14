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Четверг, 14.01.2021
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Власть могла сохранить сотни бизнесов в Украине, но не сделала этого: экономист указал на проколы

Власть могла сохранить сотни бизнесов в Украине, но не сделала этого: экономист указал на проколы
14:02 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В Украине закрылись сотни малых бизнесов, поскольку украинские власти проигнорировали рекомендации МВФ, когда остальные развитые страны их поддержали и применили.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" озвучил преподаватель курса макроэкономики "Бизнес-школы МИМ-Киев" Михаил Кухар.

По его словам, Украной были проигнорированы выплаты всем гражданам, которые временно лишились работы из-за карантина. Он также привел пример США, где люди получали чек на 1,2 тыс долларов. "Понятно, что у нас нет таких ресурсов. Но могли бы выплачивать те же 5 тысяч гривен, как предлагал в свое время глава МВД Арсен Аваков. Такой ход повысил бы внутренний спрос, поддержал бы людей. Но этого так и не было сделано", - подчеркнул эксперт.

В то же время, безусловные кредитные каникулы на время локдауна, который в Украине продлился 3 мясяца должны были касаться и выплат процентов, и выплат по основному телу кредитов. "И для физических лиц, и для предпринимателей (особенно малого бизнеса, у которого выплаты по кредитам – зачастую треть выручки). У нас на это тоже не пошли…", - отметил экономист.

При этом, также немаловажная рекомендация МВФ, которая так и не была принята, это снижение налогов в стране или налоговые каникулы на время карантина. "А ведь для этого были все возможности. В марте, когда к нам приехала миссия МВФ, она пояснила, что мы можем себе позволить инфляцию в 8%. То есть, можно было использовать 300 млрд грн", - сообщил Михаил Кухар.

Подробнее по данной теме читайте в материале "Телеграфа": Что лучше купить - квартиру или машину? Михаил Кухар о налогах, инвестициях и перспективах в 2021 году.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, МВФ, Михаил Кухар.
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