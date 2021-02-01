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Минэнерго, защищая прибыли ДТЭК Ахметова, создало угрозу "веерных отключений" электроэнергии

Минэнерго, защищая прибыли ДТЭК Ахметова, создало угрозу "веерных отключений" электроэнергии
16:47 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Министерство энергетики 11 декабря прошлого года вдвое снизило требования к минимальным запасам угля на складах тепловых электростанций. После похолодания в январе это спровоцировало критическое снижение запаса топлива на складах и, соответственно, риски аварийных отключений потребителей.

Об этом написал Сергей Головнев для "Цензор.Нет".

Требования министерства к минимальным запасам на складах ТЭС заложены в показатель "Гарантированные запасы в соответствии с Порядком формирования прогнозного баланса ОЭС Украины". С начала отопительного сезона эти требования постепенно росли. Но в середине декабря резко были снижены.

Так 10 декабря требование к минимальным запасам составляло 1,58 млн тонн, а уже 11 декабря была снижена до 0,85 млн тонн. Это позволило ТЭС, не нарушая лицензионные условия, сжигать уголь свыше прогнозов. Больше угля сжигали за счет увеличения доли тепловой генерации, что было связано с ремонтом атомных блоков и запретом импорта электроэнергии. После резкого похолодания ТЭС достаточного количества угля не подвезли.

Минэнерго на 10 декабря формально возглавлял Юрий Бойко, сменивший Ольгу Буславец в статусе и.о. 20 ноября. Но 8 декабря Бойко в очередной раз ушел на больничный и министерством руководила Буславец, в это время и были снижены требования к запасам угля, что спровоцировало его минимальный уровень хранения.

По утверждению Юрия Бойко, резкое снижение требований 11 декабря связано с халатностью работников НЭК Укрэнерго по расчетам требований к минимально необходимым запасаам. Мол, Укрэнерго ошибочно выставляло завышенные объемы требований к запасам угля к Кураховской ТЭС - до 0,85 млн тонн 10 декабря. 11 декабря ошибку якобы заметили. Требования к минимальных запасов были снижены до 0,12 млн тонн.

"Впрочем, это никак не объясняет, почему требования к минимально необходимым запасам росли до начала декабря. А с 3 декабря постепенно начали снижаться, пока резко не упали 11 декабря ", - указывает журналист.

Добыча 90% энергетического угля и 65% -70% тепловой генерации в стране контролирует ДТЭК Рината Ахметова. Правительство Дениса Шмыгаля с самого начала своей деятельности сделало несколько шагов и интересах ДТЭК по удержанию высокой цены на электроэнергию в Украине. Так, был запрещен ее импорт из Беларуси и России, введено 65% пошлину на ввоз газового угля из России пересмотрено прогнозный энергетический баланс, где наибольшее сокращение производства досталось АЭС. Также правительство согласилось на досрочное прекращение аренды ДТЭК угольных госшахт.

Возникновение дефицита электроэнергии на внутреннем рынке также выгодное ООО "Юнайтед Энерджи" из группы Игоря Коломойского, который в конце прошлого года выкупило значительные объемы электроэнергии в государственных "Энергоатома" и "Центренрго" на первое полугодие 2021 года.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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Минэнерго, Сергей Головнев.
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