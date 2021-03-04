Новый гражданский аэропорт на Донбассе: что должна сделать Украина перед началом стройки

Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что на подконтрольной территории Донбасса планируют построить новый аэропорт для гражданских рейсов. Насколько эта идея нужна, осуществима и когда может (если может) быть реализована? Своим мнением с "Телеграфом" поделился заместитель директора Украинского института будущего Евгений Мироненко.

"Не стоит олицетворять Восток Украины только с определением Донбасса. Есть Донецкая область и есть Луганская область. Проблемы этих территорий в общем различаются, в том числе и в инфраструктурном направлении. Если Донецкая область логистически интегрирована в общую систему государства, то в Луганской есть большие проблемы, в частности, с теми же железнодорожными путями. На севере Луганщина полностью отрезана от общей сети железнодорожного сообщения Украины. Есть и проблемы с дорогами, которые нормально не объединяют административный центр региона с общинами. Остро стоят вопросы электричества, водоснабжения и водоотведения и так далее", – отмечает Евгений Мироненко.

Эксперт также подчеркивает, что аэропорт – важная история при наличии значительной деловой активности.

"Однако здесь есть вопросы. Если Донецкая область в данном случае имеет более или менее серьезные позиции, то Луганская ограничена деловой активностью только приездом представителей донорских грантовых организаций и ОБСЕ", – говорит эксперт.

По его мнению, ресурсы, прежде всего, следует направить на поддержку предпринимательской активности, обеспечив именно развитие инфраструктуры. Хотя бы по строительству железнодорожных путей и дорог, позволяющих повысить уровень производства и реализации продукции на территории региона по более-менее конкурентным ценам. Это позволило бы значительно повысить уровень жизни местного населения, уверен Евгений Мироненко.

"Также нужно рассмотреть вопрос поддержки льготного кредитования предприятий, проводящих свою деятельность на территории региона, – считает он. – Аэропорт – вещь правильная, однако, следовало бы предоставить любой глобальный план стратегического развития региона. Отсутствие же комплексного стратегического документа тормозит развитие данных территорий. И никакой аэропорт этого не изменит".

Стоит заметить, что вопрос нового аэропорта на Донбассе вовсе не был актуальным до начала военной агрессии со стороны РФ, ведь и Донецк, и Луганск были обеспечены международными аэропортами. Но в 2014 году луганский был уничтожен после обстрелов с территории РФ, а в январе 2015 года полностью разрушен Донецкий аэропорт. Последний и вовсе был одной из "изюминок" региона, ведь его капитально реконструировали к Евро-2012.

Отметим, что ситуация на Донбассе обострилась. Оккупационные власти "ДНР" признались, что разрешили своим бандформированиям открывать "упреждающий" огонь по украинским позициям.

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