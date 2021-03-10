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Прогноз дефолта в Украине без денег МВФ – ложь: экономист объяснил, почему

Прогноз дефолта в Украине без денег МВФ – ложь: экономист объяснил, почему
Обновлено 10:56 Сегодня Телеграф

Министр финансов Сергей Марченко уверяет, что дефолта в Украине не будет, даже если Международный валютный фонд (МВФ) не выдаст следующий транш. При этом министр признал, что при планировании бюджета не рассматривались варианты, когда сотрудничество с МВФ будет остановлено. Вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, эксперт Growford Institute Виктор Скаршевский рассказал "Телеграфу", что Украина в этом году спокойно может прожить без траншей МВФ. По его словам, это – простая арифметика.

"Буду опираться на информацию, которую премьер Денис Шмыгаль озвучил 4 марта на пресс-конференции по поводу года работы на этом посту, а также – на данные госбюджета. Первый важный момент – кредиты от МВФ по этой программе Stand-by, соглашение о которой было достигнуто летом прошлого года, идут на покрытие дефицита бюджета. Второй – это уже 11-я программа такого плана, заключенная между правительством Украины и МВФ. И ни разу мы не получили полную сумму. В этот раз, напомню, Совет директоров МВФ в июне 2020-го одобрил выделение Украине 5 млрд долларов на 18 месяцев. Первый транш по новой программе в размере 2,1 млрд долл. Украина получила 12 июня. И с тех пор – тишина. То есть, мы получили 42% от общей суммы программы. Если взять выборку за предыдущие программы, то по разным причинам в среднем мы тоже получили лишь 42% от изначально согласованной суммы, – отмечает Виктор Скаршевский. – Интересная тенденция".

Рассматривая бюджет в связке с траншами от МВФ, эксперт обратил внимание, что в главном финансовом документе страны прописан, среди прочего, план заимствований.

"Согласно этому плану, 3,5 млрд долларов Украина планирует одолжить на международном рынке капитала – это так называемые евробонды. Также заложено 1,5 млрд от МВФ. Хот было бы логично 2,9 – недостающая часть программы. Но решили рассчитывать хотя бы на такую сумму. Кроме того, среди заимствований значатся 1,2 млрд долларов от международных финансовых организаций – ЕС и Мирового банка. В целом получается 6,2 млрд долл. заимствований, из которых 3,5 млрд – евробонды, а 2,7 млрд – средства от международных финансовых организаций, включая МВФ. Согласно всё тому же госбюджету-2021, мы должны отдать по внешним долгам 5,7 млрд доллар. Погасить долгов на 3,8 млрд и выплатить по процент 1,9 млрд", – приводит расклад Виктор Скаршевский.

Экономист Скаршевский

Он отмечает, что по словам Шмыгаля, на начало марта на валютных счетах правительства в Госказначействе находилось 1,5 млрд долл. Этих денег, уверяет премьер, хватит до июня для погашения и обслуживания внешнего долга.

"То есть, нужен ресурс в 4,2 млрд долл. При этом порядка 300 млн долларов мы, согласно данным Минфина, уже выплатили по внешним долгам в январе-феврале. Где мы можем их взять? Ответ, как мне кажется, на поверхности, – говорит эксперт. – Мы намереваемся получить 3,5 млрд от евробондов. А до конца года бюджетная потребность составляет около 4 млрд. То есть, можем разместить не 3,5 млрд, а 4 млрд. И тогда полностью закрываем вопрос по обслуживанию и погашению внешнего государственного долга без кредитов МВФ и связанных с ним международных заимствований. Простая арифметика. На текущий год нам кредитов МВФ не нужно!".

По словам Виктора Скаршевского, те, кто утверждает, что без денег МВФ нас ждет чуть ли не дефолт и тотальная инфляция, мягко говоря, говорят не правду.

"Итак, мы увеличиваем внешние заимствования по евробондам. Они дороже. Кредит от МВФ – 3% годовых, евробонды – 6% годовых. Но давайте посмотрим, сколько мы будем переплачивать по процентам? За 1,5 млрд долларов по евробондам нам придется переплатить 45 млн долларов в год. То есть, независимость от МВФ стоит порядка 45 млн долларов в год. При этом не надо выполнять непонятные обязательства, можно проводить суверенную экономическую политику. Фактически можно откупиться от МВФ. Если у нас, конечно, имеется такая суверенная экономическая политика, в чем есть сомнения, так как идет ориентация на меморандумы с МВФ, а не на развитие стратегий, выгодных для национального производителя", – резюмирует Виктор Скаршевский.

Как сообщалось, 13 февраля миссия МВФ завершила работу в Украине по программе stand-by без рекомендации о выделении второго транша.

Позже в Фонде озвучили вопросы, решение которых позволит продлить дальнейшее сотрудничество с Украиной.

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб рассказал "Телеграфу", стоит ли Украине сохранить отношения с МВФ – и как сделать их конструктивными.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

МВФ, Дефолт, Экономика Украины, Виктор Скаршевский.
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