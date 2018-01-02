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На счету Госказначейства сократился остаток средств
Новости Бизнеса: Остаток средств на едином счете Госказначейства на начало года составил 5,1 млрд грн
По информации Госказначейства, по сравнению с показателем на 1 января 2017 года, остаток средств на едином счете Госказначейства сократился в 2,8 раза.
Как сообщалось, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 декабря 2017 года составлял 54,104 млрд грн, что на 5,540 млрд грн, или на 11,4%, больше показателя на 1 ноября.
Объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется, увеличиваясь во время поступлений налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижаясь во время пиковых нагрузок по расходам.
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