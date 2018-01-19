Украинские ВУЗы могут получить кредиты на энергоэффективность

Европейский инвестиционный банк предоставит высшим учебным заведениям Украины кредит в размере 160 млн евро, который будет направлен на повышение энергоэффективности зданий университетов. Об этом в парламенте заявил заместитель министра образования и науки Владимир Ковтунец.

"Проблема энергоэффективности есть. Мы ее решаем. Благодарим народных депутатов за ратификацию соглашения с Европейским инвестиционным банком. 160 миллионов евро кредита будут направлены на улучшение энергоэффективности", - сказал он.

Также он добавил, что график работы ВУЗов, в том числе и в зимнее время, определяется ученым советом каждого университета. При этом, ВУЗы отходят от практики применения длительных (до двух месяцев) каникул в зимнее время.

Как сообщалось, 17 января этого года в СМИ была опубликована информация о том, что Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко отменил занятия в аудиториях до весны для ряда факультетов из-за отсутствия средств для оплаты коммунальных услуг (отопления).

По словам министра образования Лилии Гриневич, ВУЗ не отменял какие-либо занятия, а лишь перевел их на дистанционную форму (до 24 января).

В самом университете заявили, что оплата за услуги ЖКХ за январь осуществлена в установленном порядке, за февраль – даже есть предоплата. Также в КНУ сообщили, что график дистанционного обучения был сформирован по предложениям студенческого самоуправления.