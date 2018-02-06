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Волков против Украины: обнародовано постановление ЕСПЧ

ЕСПЧ
15:00 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Бизнеса: Александр Волков и правительство Украины в ЕСПЧ достигли соглашения по делу судьи Верховного суда.

По делу "Александр Волков против Украины" стороны достигли соглашения, в соответствии с которым украинское правительство выплатит истцу компенсацию в размере 1,43 млн грн.

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Об этом говорится в определении Европейского суда по правам человека, сообщает корреспондент.

"Сегодняшнее решение касается вопроса справедливой сатисфакции (статья 41 Конвенции) относительно материального ущерба. Принимая во внимание официальное сообщение о соглашении между сторонами, украинское правительство обязалось выплатить господину Волкову 1 430 213,32 грн (около 40 657 евро)", - говорится в постановлении суда.

Дело судьи Верховного суда Александра Волкова касалась его освобождения от должности в 2010 году.

Волков был судьей Верховного суда Украины с июня 2003 года. 17 июня 2010 года Верховная Рада на основании представления Высшего совета юстиции и рекомендаций Комитета по вопросам судопроизводства одобрила решение об освобождении Волкова от должности за нарушение присяги.

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Новости Бизнеса, Александр Волков, Верховный суд, Выплаты Волкову, ЕСПЧ, Правительство Украины, Украина.
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