Волков против Украины: обнародовано постановление ЕСПЧ

По делу "Александр Волков против Украины" стороны достигли соглашения, в соответствии с которым украинское правительство выплатит истцу компенсацию в размере 1,43 млн грн.

Об этом говорится в определении Европейского суда по правам человека, сообщает корреспондент.

"Сегодняшнее решение касается вопроса справедливой сатисфакции (статья 41 Конвенции) относительно материального ущерба. Принимая во внимание официальное сообщение о соглашении между сторонами, украинское правительство обязалось выплатить господину Волкову 1 430 213,32 грн (около 40 657 евро)", - говорится в постановлении суда.

Дело судьи Верховного суда Александра Волкова касалась его освобождения от должности в 2010 году.

Волков был судьей Верховного суда Украины с июня 2003 года. 17 июня 2010 года Верховная Рада на основании представления Высшего совета юстиции и рекомендаций Комитета по вопросам судопроизводства одобрила решение об освобождении Волкова от должности за нарушение присяги.