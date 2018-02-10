https://telegraf.com.ua/files/2018/02/2046479-150x90.jpg Бизнес, Финансы https://telegraf.com.ua/biznes/finansyi/3904086-v-gosstate-nazvali-oblasti-s-samyim-vyisokim-urovnem-inflyatsii-v-ukraine.html
В Госстате назвали области с самым высоким уровнем инфляции в Украине
Новости Бизнеса: По данным Государственной службы статистики, в 2017 году наибольший уровень инфляции был зафиксирован в Донецкой области и составил 15,9%.
В 2017 году уровень инфляции в Донецкой области составил 15,9%. Этот показатель ощутимо выше среднего уровня инфляции по стране, который в прошлом году фиксировался на отметке 13,7%. Об этом сообщает Госстатистики.
На втором месте - Ровенская область. В 2017 году уровень инфляции в этой области составил 15%.
В январе 2018 года в Украине ускорилась инфляция
По итогам прошлого года самый низкий уровень инфляции в Украине было зафиксировано на Буковине - 12,4%. Напомним, потребительская инфляция в январе достигла 1,5%.
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