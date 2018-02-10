В Госстате назвали области с самым высоким уровнем инфляции в Украине

В 2017 году уровень инфляции в Донецкой области составил 15,9%. Этот показатель ощутимо выше среднего уровня инфляции по стране, который в прошлом году фиксировался на отметке 13,7%. Об этом сообщает Госстатистики.

На втором месте - Ровенская область. В 2017 году уровень инфляции в этой области составил 15%.

По итогам прошлого года самый низкий уровень инфляции в Украине было зафиксировано на Буковине - 12,4%. Напомним, потребительская инфляция в январе достигла 1,5%.