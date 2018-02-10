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В Госстате назвали области с самым высоким уровнем инфляции в Украине

Деньги
14:43 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: korrespondent.net

Новости Бизнеса: По данным Государственной службы статистики, в 2017 году наибольший уровень инфляции был зафиксирован в Донецкой области и составил 15,9%.

В 2017 году уровень инфляции в Донецкой области составил 15,9%. Этот показатель ощутимо выше среднего уровня инфляции по стране, который в прошлом году фиксировался на отметке 13,7%. Об этом сообщает Госстатистики.

На втором месте - Ровенская область. В 2017 году уровень инфляции в этой области составил 15%.

В январе 2018 года в Украине ускорилась инфляция

По итогам прошлого года самый низкий уровень инфляции в Украине было зафиксировано на Буковине - 12,4%. Напомним, потребительская инфляция в январе достигла 1,5%.

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Новости Бизнеса, Госстат, Донецкая область, Ровенская область, Рост, Уровень инфляции.
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