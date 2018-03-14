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НБУ опроверг информацию о решении Верховного суда по одному из банков Украины

НБУ
00:27 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Верховный суд при рассмотрении заявления НБУ по банку "Хрещатик" решения по сути тяжбы не принимал.

Национальный банк Украины (НБУ) отмечает, что Верховный суд Украины при рассмотрении 27 февраля заявления центробанка о пересмотре решения Высшего административного суда от 7 декабря 2017 года по банку "Хрещатик" с учетом нововыявленных обстоятельств, не принимал решения по сути спора.

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"Верховный суд никаких решений по сути спора не принимал", - сообщили в пресс-службе центробанка.

Национальный банк при этом придерживается позиции, что суды предыдущих инстанций пришли к ошибочному выводу о признании противоправной бездеятельность НБУ относительно непринятия надлежащих мер по обеспечению защиты законных интересов вкладчиков и кредиторов банка "Хрещатик".

"Национальный банк всегда действует на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины", - отметили в пресс-службе.

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Как сообщалось, НБУ 5 апреля 2016 года отнес КБ "Хрещатик" к категории неплатежеспособных, а 2 июня этого же года по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации финучреждения.

Главной причиной отнесения банка "Хрещатик" к категории неплатежеспособных послужило невыполнение задекларированных мер по улучшению ликвидности и отсутствие достаточных действий со стороны владельцев банка для предотвращения его неплатежеспособности. Помимо этого, деятельность КБ "Хрещатик" не соответствовала требованиям банковского законодательства и нормативно-правовых актов центробанка.

Двое лиц осенью 2016 года обратились в суд с требованием признать противоправной бездеятельность НБУ относительно непредпринятия должных мер обеспечения законных интересов вкладчиков и кредиторов относительно безопасности хранения средств на счетах в банке "Хрещатик".

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Окружной административный суд Киева решением от 28 февраля 2017 года удовлетворил требования истцов.

Соответствующее решение в дальнейшем подтвердил Киевский апелляционный административный суд, по итогам заседания 30 мая 2017 года и коллегия судей Высшего административного суда Украины, по итогам заседания 7 декабря 2017 года.

Нацбанк в январе 2018 года подал заявление в Высший суд с просьбой пересмотреть постановление Высшего админсуда из-за наличия нововыявленных обстоятельств.

По данным НБУ, конечными владельцами банка "Хрещатик" являлись Андрей Иванов (37,44% акций), территориальная община Киева в лице КГГА (25%), Николай Солдатенко (24,24%) и ряд миноритарных владельцев.

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Новости Бизнеса, Верховный суд Украины, Деньги, Нацбанк, НБУ, Новости экономики, Украина, Финансы, Хрещатик, Экономика, Экономика Украины.
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