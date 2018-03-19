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Официальный курс валют от НБУ на 19 марта: доллар растет, евро держит цену
09:16 Сегодня Телеграф
Новости Бизнеса: Нацбанк Украины установил официальный курс валют на 19 марта, курс доллара вырос на 8 копеек, а евро почти не изменило свою цену.
Национальный банк Украины на понедельник, 19 марта, ослабил официальный курс гривни на 8 копеек - до 26,3539 грн за доллар против 26,2727 грн за доллар в пятницу. Такие данные приведены на сайте Национального банка Украины.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,4179 грн против 32,4231 грн в пятницу. За 10 российских рублей дают 4,5838 грн, 16 марта - 4,6077 грн.
Напомним, в НБУ не считают текущие колебания гривни на валютном рынке Украины существенными.
"У нас плавающий курс", - сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий, отвечая на вопрос о возобновлении снижения курса гривни на текущей неделе после непрерывного укрепления предыдущие два месяца.
Telegraf.com.ua