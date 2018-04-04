Порошенко прокомментировал поставку катеров береговой охраны типа Island

В мае текущего года в Украину приедет группа американских специалистов береговой охраны для детализации и подписания контракта о предоставлении Украине двух катеров типа Island, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Я хотел бы воспользоваться случаем и проинформировать общественность о ситуации с американскими патрульными катерами типа Island… Министерство обороны проходит внутригосударственные процедуры завершения и согласования проекта контракта, который мы получили от американской стороны", - рассказал П.Порошенко на церемонии вручения сертификатов на водный и автомобильный транспорт Национальной полиции Украины в среду в Киеве.

"Заранее запланировано, что в начале мая в Украину прибудет группа специалистов береговой охраны США для окончательной детализации и, надеюсь, подписания указанного контракта", - отметил он.

По словам главы государства, согласно предварительным условиям, предусмотрена бесплатная передача указанных катеров, а оснащение и транспортировка будут осуществляться за средства украинского бюджета. "Предварительно сумма будет более $10 млн", - сказал он.

П.Порошенко подчеркнул, что изначально было принято решение о целесообразности подписания данного контракта.

"Несколько недель назад была отобрана группа из 36 военных моряков, которые успешно сдают экзамены и в ближайшее время поедут на обучение в США", - сообщил П.Порошенко.

При этом он добавил, что детализировать информацию о контракте и характеристиках катеров, их боевых способностей не целесообразно в целях государственных интересов.

"У меня нет сомнений, что эти два катера будут у нас, они принесут пользу Военно-морским силам ВСУ в укреплении обороноспособности украинского государства", - подчеркнул П.Порошенко.