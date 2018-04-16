Кабмин профинансировал развитие материально-технической базы ПТУ

Кабинет министров Украины одобрил распределение 100 млн грн субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на модернизацию и обновление материально-технической базы профессионально-технических учебных заведений.

Это определено постановлением правительства №266 от 11 апреля.

Предполагается, что данные средства будут направлены на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для ПТУ, на базе которых будут созданы учебно-практические центры по подготовке рабочих по профессиям: "Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства", "Токарь. Станочник широкого профиля. Фрезеровщик. Шлифовщик. Сверловщик", "Электросварщик ручной сварки. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах. Сварщик", "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Электромонтажник по освещению и осветительным сетям. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию".