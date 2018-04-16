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Кабмин профинансировал развитие материально-технической базы ПТУ

ПТУ
12:01 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Кабмин распределил 100 млн грн на модернизацию и обновление материально-технической базы ПТУ.

Кабинет министров Украины одобрил распределение 100 млн грн субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на модернизацию и обновление материально-технической базы профессионально-технических учебных заведений.

Это определено постановлением правительства №266 от 11 апреля.

Предполагается, что данные средства будут направлены на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для ПТУ, на базе которых будут созданы учебно-практические центры по подготовке рабочих по профессиям: "Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства", "Токарь. Станочник широкого профиля. Фрезеровщик. Шлифовщик. Сверловщик", "Электросварщик ручной сварки. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах. Сварщик", "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Электромонтажник по освещению и осветительным сетям. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию".

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Кабмин, Местные бюджеты, Профессионально-технические учебные заведения, ПТУ, Украина, Финансирование ПТУ.
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