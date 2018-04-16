На закрытии межбанка доллар торговался на уровне 26,09 гривни

Средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник, 16 апреиля, по состоянию на 17:00 установился на уровне 26,0893 грн за доллар против 26,1077 грн за доллар на открытии.

Такие данные приведены на веб-сайте Национального банка Украины.

По данным финансового портала Укрдилинг, торги долларом на межбанковском валютном рынке Украины закрылись на уровне 26,08/26,0950 грн за доллар, котировки по евро-гривне составляли 32,2505/32,2586. Цены на российскую валюту на открытии составили 0,4199/0,4204 грн за руб.

Средневзвешенный курс гривни на открытии межбанка 13 апреля составил 26,1305 грн за доллар, на закрытии - 26,1249 грн за доллар.