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Юбилейную монету "Сто лет украинскому ВМФ" выпустил НБУ

Монетный двор НБУ
17:34 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Бизнеса: В апреле 1918 года Центральная Рада приняла ряд декларативных актов, один из которых: "Временный закон о флоте".

Национальный банк Украины в среду, 18 апреля, ввел в обращение памятную монету номиналом 10 гривень по случаю 100-летнего юбилея Украинского военно-морского флота. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

"НБУ 18.04.2018 ввел в обращение памятную монету Украины специального выпуска номиналом 10 гривень "100-летие создания Украинского военно-морского флота", – говорится в сообщении. Отмечается, что монеты выпущены в количестве одного миллиона штук. Розничная цена монеты – 10 гривень.

На аверсе монеты изображены: вверху на матовом фоне – малый государственный герб Украины, справа на зеркальном фоне – стилизованные флаг военно-морского флота Украины тех времен и абрис военного корабля на волнах. На реверсе на фоне стилизованных волн изображена надпись 100, в нулях которого – роза ветров (векторная диаграмма, характеризующая направления ветра) и трезубец, наложенный на якорь, по обе стороны от которого годы: 1918, 2018.

100 лет назад Центральной Радой в начале 1918 года был принят ряд важных военно-морских законов, которые в то время имели декларативный характер, в том числе один из главных – "Временный закон о флоте". Напомним, в 2017 году Национальный банк Украины году реализовал более 1,2 миллиона памятных монет.

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Новости Бизнеса, ВМФ, Монета, НБУ, Украина, Флот, Юбилей.
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