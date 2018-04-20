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Стало известно, когда правительство рассмотрит вопрос повышения минималки

Зарплата
12:10 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко спрогнозировал, что обсуждение вопроса повышения минимальной заработной платы в Кабмине пройдет в середине мая.

Правительство рассмотрит вопрос повышения минимальной заработной платы до 4200 гривен в середине мая. Об этом в кулуарах парламента заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Повышение минимальной зарплаты на уровне 4,2 тыс. гривен безусловно стоит перед правительством - это зафиксировано в госбюджете на 2018 год. Правительство по итогам первого квартала должно дать свои предложения о том, когда можно будет реализовывать. Мы собираем всю статистическую информацию - реальное состояние выполнения госбюджета, реально будет это середина мая. Я думаю, что этот тот срок, когда мы будем определяться и должны сказать свою позицию по повышению или не повышению минимальной заработной платы до 4,2 тысячи гривен", - сообщил Розенко.

В МВФ отреагировали на возможное повышение "минималки"

Как сообщалось ранее, Министерство финансов не видит возможности для пересмотра размера минимальной заплаты в Украине до уровня 4,2 тыс. грн.

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Новости Бизнеса, Зарплата, Кабмин, Павел Розенко, Повышение минималки, Повышение минимальной зарплаты.
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