Налоги "Нафтогаза" составили пятую часть доходов госбюджета

НАК "Нафтогаз Украины" и входящие в нее компании в январе-апреле 2018 года уплатили в государственный бюджет 43 млрд грн налогов.

По данным пресс-службы НАК, поступления от группы составили 19,3% общих доходов госбюджета за четыре месяца.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" и входящие в нее компании в 2017 году уплатили в государственный бюджет 107,3 млрд грн налогов и дивидендов.1

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. НАК является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.