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Налоги "Нафтогаза" составили пятую часть доходов госбюджета
14:28 Сегодня Телеграф
Новости Бизнеса: Предприятия "Нафтогаза Украины" за 4 мес. уплатили в госбюджет 43 млрд грн.
НАК "Нафтогаз Украины" и входящие в нее компании в январе-апреле 2018 года уплатили в государственный бюджет 43 млрд грн налогов.
По данным пресс-службы НАК, поступления от группы составили 19,3% общих доходов госбюджета за четыре месяца.
Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" и входящие в нее компании в 2017 году уплатили в государственный бюджет 107,3 млрд грн налогов и дивидендов.1
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. НАК является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
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