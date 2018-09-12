Саудовская Аравия готовится к размещению облигаций на $2 млрд

Саудовская Аравия начала подготовку к размещению долларовых исламских облигаций (сукук) на сумму $2 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, размещением занимаются банки BNP Paribas, HSBC Holdings, JPMorgan Chase, Citigroup, Mizuho и Samba Capital.

Ожидается, что облигации с погашением в 2029 году будут размещены с доходностью примерно на 1,45 процентного пункта выше средней по рынку.

Правительство страны планирует совершить заимствования на общую сумму порядка $31 млрд в текущем году для того, чтобы компенсировать дефицит бюджета. В апреле страна разместила долларовые облигации на сумму $11 млрд.

Также источники сообщают, что Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии планирует привлечь первый в своей истории кредит на сумму $11 млрд.