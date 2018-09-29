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В Украине уже 11 кварталов наблюдается рост ВВП

Рост ВВП
12:48 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Президент Украины Петр Порошенко заявил, что валовой внутренний продукт растет уже 11 кварталов, по результатам года он составит выше 3%.

В Украине одиннадцать кварталов подряд наблюдается рост валового внутреннего продукта. Об этом заявил Президент Петр Порошенко, выступая на Международном экономическом форуме в Харькове.

"11 кварталов подряд в Украине растет валовой внутренний продукт, а если говорить о периоде стабилизации, то это 14 кварталов", - сказал Порошенко.

Он также подчеркнул, что по результатам этого года ожидается рост ВВП более 3%, напомнив, что во втором квартале был зафиксирован рост 3,8%.

При этом президент подчеркнул, что этого мало "для реализации тех амбициозных целей, которые мы перед собой поставили". В то же время, МЭРТ прогнозирует, что к концу года инфляция ускорится на фоне ослабления эффекта сезонной дефляции на плодоовощную продукцию, оживление деловой активности и под влиянием определенной девальвации в августе.

 

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Новости Бизнеса, ВВП Украины, Петр Порошенко, Прогноз, Рост, Рост ВВП.
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