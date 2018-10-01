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Контакт-центр Пенсионного фонда приостановил работу

Пенсионный фонд Украины
17:02 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: По всем вопросам относительно пенсионного обеспечения граждане могут обращаться на телефоны "горячих линий" управлений ПФУ.

Работу контакт-центра Пенсионного фонда Украины (ПФУ) временно приостановили по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

"Контакт-центр Пенсионного фонда Украины по техническим причинам временно приостановил свою работу", - говорится в сообщении. 

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Также сообщается, что контактная информация о номерах телефонов размещена на сайте ПФУ в разделе "Контакты"/ "Телефоны горячих линий".

О возобновлении работы контакт-центра ПФУ будет сообщено дополнительно.

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Новости Бизнеса, Контакт-центр Пенсионного фонда, Пенсионный Фонд Украины, Украина.
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