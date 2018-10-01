Бизнес, Финансы https://telegraf.com.ua/biznes/finansyi/4548361-kontakt-tsentr-pensionnogo-fonda-priostanovil-rabotu.html
Контакт-центр Пенсионного фонда приостановил работу
Новости Бизнеса: По всем вопросам относительно пенсионного обеспечения граждане могут обращаться на телефоны "горячих линий" управлений ПФУ.
Работу контакт-центра Пенсионного фонда Украины (ПФУ) временно приостановили по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
"Контакт-центр Пенсионного фонда Украины по техническим причинам временно приостановил свою работу", - говорится в сообщении.
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Также сообщается, что контактная информация о номерах телефонов размещена на сайте ПФУ в разделе "Контакты"/ "Телефоны горячих линий".
О возобновлении работы контакт-центра ПФУ будет сообщено дополнительно.
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