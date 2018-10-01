Контакт-центр Пенсионного фонда приостановил работу

Работу контакт-центра Пенсионного фонда Украины (ПФУ) временно приостановили по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

"Контакт-центр Пенсионного фонда Украины по техническим причинам временно приостановил свою работу", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что контактная информация о номерах телефонов размещена на сайте ПФУ в разделе "Контакты"/ "Телефоны горячих линий".

О возобновлении работы контакт-центра ПФУ будет сообщено дополнительно.