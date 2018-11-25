Курс криптовалют на 25 ноября: практически все валюты в "красной зоне"

Новости Бизнеса: Курсы большинства других криптовалют снижаются, в том числе Ethereum подешевел на 14%, Litecoin - на 12%.

В воскресенье, 25 ноября, рынок наиболее ликвидных криптовалют резко опустились в цене. При этом доля биткоина за сутки в общем объеме криптовалют составляет 54,3%. Об этом свидетельствуют данные по состоянию на 16:00 по Киеву.

За последние 24 часа биткоин потерял в стоимости 13,5% и стоит меньше 3800 долларов впервые с сентября 2017 года. За неделю его курс рухнул на 30% или 1700 долларов. Следом за биткоином дешевеют и другие популярные криптовалюты - Ether, Litecoin и XRP.

За последние 24 часа Bitcoin подешевел на 11,40% – до $3 825, Ethereum – упал на 10,06%, до $110,06, Ripple подешевел на 13,64%, до $0,347, Bitcoin Саsh рухнул на 18,84% – до $168,44, Stellar – снизился на 18,57%, до $0,144. Общая капитализация всех криптовалют составила $122 млрд.

Bitcoin опустился на 11,40% до $ 3 825 , капитализация 66 541 млрд долларов.

XRP (Ripple) подешевел до 0,347 доллара, опустился на 13,64%, капитализация —14 015 млрд.

Ethereum снизился на 10,06%, до 110,06 доллара, капитализация второй криптовалюты — 11 382 млрд долларов.

Bitcoin Cash упал на 18,84% и составил 168,44 доллара, капитализация — 2 943 млрд.

EOS подешевел на 9,33%, стоимость — 3,23 доллара, капитализация — 2 931 млрд.

Stellar потерял в цене за 24 часа на 18,57%, цена — 0,144 доллара и капитализация — 2 771 млрд доллара.

Litecoin упал на 9,05% до 29,02 доллара, капитализация — 1 720 млрд доллара.

Tether — капитализация — $1,768 млрд, падение составило 0,64%.

Cardano упал в цене на 16,03%, стоимость — 0,035 доллара, капитализация —922 млрд.

Monero потерял в цене на 13,21%, стоимость - $56,75, капитализация - $941 млрд.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $6,012 млрд, Ripple – $1 090 млн, Ethereum – $2,177 млрд, Bitcoin Cash – $112 млн, Stellar – $129 млн.

Снижение курса биткоина связывают с ограничением на майнинг (производство) и торговлю криптовалютами в разных странах. Также отмечается затухание интереса к цифровым деньгам и уход с рынка спекулянтов.