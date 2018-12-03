В Украине изменился размер пособия на ребенка: все подробности

Новости Бизнеса: В Украине с 1 декабря правительство увеличило размер пособия на детей для разных категорий в связи с ростом прожиточного минимума.

С 1 декабря 2018 года правительство увеличило прожиточный минимум до до 1853 гривен, рост составил 76 гривен. Так как к размеру прожиточного минимума привязаны социальные выплаты, увеличатся размеры остальных социальных расходов государственного бюджета. В частности, изменится размер выплаты на детей.

Теперь, помощь матерям-одиночкам будет рассчитываться, с учетом совокупного дохода за месяц и прожиточного минимума на ребенка. Если у матери минимальная зарплата, то помощь государства составит 164,5 гривны.

Выплаты на детей, находящихся под опекой или попечительством, также зависят от возраста ребенка. Рассчитывается помощь так: из двух прожиточных минимумов для ребенка определенного возраста вычитается среднемесячный размер алиментов.

Максимальный размер пособия детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов, вырастет до 813 гривен (на 33 гривен).

Малообеспеченные граждане смогут получать помощь в размере 403,4 грн — семьи с трудоспособных лиц, и 1497 грн — семьи, где есть люди с инвалидностью.

С 1 декабря 2018 года пособия на детей до 6 лет, над которыми установлена опека, будут составлять 3252 гривны, в 2019 году – вырастет сумма до 3558 гривен. На детей от 6 до 18 лет с 1 декабря этого года – 4054 гривны, в 2019 – до 4436 гривен.

С 1 декабря 2018 года вырастет размер пособия по беременности для незастрахованных лиц до 2017 гривен, а в 2019 году – до 2207 гривен.

Также, вырастет минимальный размер пособия по беременности и родам незастрахованных лиц, которое в нашей стране получают около 245 тысяч человек.

Когда декретный отпуск установлен в стандартной продолжительности 126 календарных дней, то выплата в декабре 2018 года возрастет с 1933 до 2017 гривен. А к декабрю 2019 года ее размер увеличится до 2 тысяч 207 гривен 10 копеек. Если декретный отпуск был продлен до 140 дней, тогда размер пособия с 1 декабря 2018 года вырастет с 2148 до 2241 гривни. А если 180 дней — с 2761 до 2881 гривни.

Размер самого главного пособия — при рождении ребенка — не изменится. Он будет составлять 41 тысячу 280 гривен. При этом единовременно семья получает от государства 10 тысяч 320 гривен. Остальная сумма выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями — по 860 гривен в месяц.

Напомним, с 1 сентября 2018 года правительство усилило помощь семьям новорожденных, начав выдавать им так называемый "пакет малыша" (бэби-бокс). В 2019 году стоимость такой одноразовой натуральной помощи составит 5 тысяч гривен. По правительственным прогнозам, ее в следующем году получат около 360 тысяч семей.

Что изменится в 2019 году?

Также, с 1 января 2019 года заработает проект "Муниципальная няня". Согласно проекту, государство предлагает частично покрывать расходы новоиспеченных родителей за услуги нянь.

Сумма выплат будет связана с прожиточным минимумом, который составляет около 1500 грн для детей до 6 лет. Выплаты будут осуществляться на условиях совместного финансирования: из государственного бюджета 25%, из областного 15%, и больше всего из местного – 60%.

Чтобы получить эту помощь, родителям нужно самостоятельно найти няню для своего ребенка, заключить с ней официальный договор о трудоустройстве, а в конце года предоставить подтверждающие документы, которые и обеспечат компенсацию от правительства. Компенсацию выплатят за все время работы няни только в конце года через Госфискальную службу.

Раньше в Минсоцполитики заявляли, что воспользоваться новой услугой можно будет только в том случае, если оба родителя вышли на работу. Сейчас о таких ограничениях речи не идет. Компенсацию за работу няни может получить и та мама, которая уже вышла на работу, и та, которая находится в декретном отпуске, но пользуется услугами няни.