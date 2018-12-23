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Рева сообщил, почему перенесут запуск пенсионной накопительной системы

Рева сообщил, почему перенесут запуск пенсионной накопительной системы
09:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что накопительную пенсионную систему перенесут на неопределенный срок из-за отсутствия срока в законодательстве

На законодательном уровне не определен срок введения в Украине накопительной пенсионной системы. Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева на пресс-конференции в субботу.

"Было принято решение, чтобы пока этот процесс отложить... До какого срока - законодательно это не определено, потому что официально есть норма, что мы с 1 января 2019 года должны были ввести (накопительную пенсионную систему - прим. ред.), но мы это уже чисто технологически не сделаем, потому что закона нет. Поэтому мы будем обращаться в Верховную Раду...", - сказал Рева.

Он напомнил, что норма о введении накопительной пенсионной системы с 1 января 2019 года была прописана в законе о пенсионной реформе.

Как сообщалось, в течение действия 14-месячной программы stand-by Международного валютного фонда в Украине будет приостановлено введение второго уровня пенсионной системы.

Также министр соцполитики сообщил, что минимальная пенсия в Украине для лиц старше 65 лет с трудовым стажем 50-35 лет будет повышена с 1 января 2019 до 1669 грн. По его словам, в следующем году также будет осуществлен первый автоматический перерасчет пенсий в рамках пенсионной реформы. Сейчас Минсоцполитики работает над проектом соответствующего решения.

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Перенос, Андрей Рева, Накопительная пенсионная система, Законодательній уровень, Отсутствие сроков.
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