Выборы Президента 2019
Скачать
Понедельник, 08.04.2019
В ЦИК объяснили, где должны дебатировать Зеленский и Порошенко
В ЦИК объяснили, где должны дебатировать Зеленский и Порошенко
Итоги 7 апреля: Второй тур выборов, новое предложение Порошенко и США уходят из Ливии
Итоги 7 апреля: Второй тур выборов и новое предложение Порошенко
Американский боксер вызвал Ломаченко на ринг
Американский боксер вызвал Ломаченко на ринг
Приметы и обряды на 8 апреля – День Архангела Гавриила
Приметы и обряды на 8 апреля – День Архангела Гавриила

Курс валют на 8 апреля: гривня укрепила свои позиции

Курс валют на 8 апреля: гривня укрепила свои позиции
09:06 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил на понедельник, 8 апреля, курс доллара на уровне 26,76 грн.

На понедельник, 8 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,77 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 5 апреля, курс доллара упал на 25 копеек.

Курс евро установлен на уровне 30,07 грн/€. Он также снизился на 25 копеек.

Курсы валют на 8.04.2019:

100 долларов США - 2676.8706

100 евро - 3006.9287

100 польских злотых - 700.9648

10 российских рублей - 4.0926

100 швейцарских франков - 2676.3941

100 юаней - 398.4957

Денежная революция: какие банкноты в Украине заменят монетами

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Официальный курс доллара, Официальный курс евро, Курс валют от НБУ, Официальный курс валют от НБУ, Курс валют на 28 марта от НБУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики сообщили, что кофе влияет на здоровье сильнее, чем считалось ранее
02 Кайли Дженнер засветила пышную грудь в Instagram
03 Дебаты на "Олимпийском": Порошенко назвал дату
04 Допинг-тест в WADA: Порошенко дал ответ Владимиру Кличко
05 Серена Уильямс проболталась о поле будущего ребенка Меган Маркл
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Будет еще теплее: прогноз погоды в Украине на неделю
Будет еще теплее: прогноз погоды в Украине на неделю
Курс валют на 8 апреля: гривня укрепила свои позиции
Курс валют на 8 апреля: гривня укрепила свои позиции
Под Киевом в ДТП разбился известный бизнесмен
Под Киевом в ДТП разбился известный бизнесмен
Рецепт дня: постные голубцы
Рецепт дня: постные голубцы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь