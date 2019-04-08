Курс валют на 8 апреля: гривня укрепила свои позиции

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил на понедельник, 8 апреля, курс доллара на уровне 26,76 грн.

На понедельник, 8 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,77 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 5 апреля, курс доллара упал на 25 копеек.

Курс евро установлен на уровне 30,07 грн/€. Он также снизился на 25 копеек.

Курсы валют на 8.04.2019:

100 долларов США - 2676.8706

100 евро - 3006.9287

100 польских злотых - 700.9648

10 российских рублей - 4.0926

100 швейцарских франков - 2676.3941

100 юаней - 398.4957

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.