Курс НБУ на 11 апреля: валюта продолжает дорожать

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил на четверг, 11 апреля, курс доллара на уровне 26,76 грн.

На четверг, 11 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,77 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 10 апреля, курс доллара вырос на 7 копеек.

Курс евро установлен на уровне 30,19 грн/€. Он увеличился на 8 копеек.

Курсы валют на 11.04.2019:

100 долларов США - 2676.5228

100 евро - 3018.8501

100 польских злотых - 704.7954

10 российских рублей - 4.1344

100 швейцарских франков - 2676.2855

100 юаней - 398.4860

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств