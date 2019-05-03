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Прибыль госказны возросла почти на 20%

Прибыль госказны возросла почти на 20%
11:32 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Фото: www.unian.net

Новости Бизнеса: С начала года на счета государственного бюджета поступили 322,6 млрд грн, в частности, за счет повышения акциза на табачные изделия и рентной платы.

Об этом сообщается в опубликованном отчете на сайте Министерства финансов Украины. В то же время в ведомстве подчеркивают, что доходы общего фонда Госбюджета не "дотянули" до запланированной нормы.

В результате сопоставления бюджетной росписи с реальными поступлениями в Государственный бюджет за первые 4 месяца этого года специалисты Госказначейской службы Украины подбили итоги доходности казны. Так, за указанный период страна разбогатела почти на 323 миллиарда гривен, что на 18,2% больше запланированного.

На такое состояние дел повлияли не сколько аспектов: доходы от ПДФО (прибыльного налога) за счет возрастания уровня зарплат, увеличение доходов от налогов на прибыль предприятий благодаря улучшению финансовых результатов, увеличение поступлений за счет выплат ренты за пользование недр, в частности, за счет добычи газа. Также госказна пополнилась за счет оплаты акцизов произведенных в Украине табачных изделий из-за повышения ставок и перерасчета средств НБУ соответственно Закону Украины, что составило 47,6 млрд грн.

Реальная зарплата в Украине за год выросла на 12,5%

В то же время в ведомстве подчеркивают невыполнение плана по уровню прибыли фонда Госбюджета, уровень которых составил чуть больше 93% от росписи на данный период времени. Причиной этому стало низкое сальдо прибыли от ПДВ, "крепкая" гривна по отношению к доллару, неоправданно низкий уровень импорта, затягивание согласования нормативного распределения чистой прибыли предприятий.

В ведомстве подчеркнули, что не смотря на дефицит средств в госбюджете, с января по апрель расходы на оборону, социальную защиту, дотации городским бюджетам и обслуживание долга были полностью перекрыты согласно росписи. На сегодняшний день на счету Единой казны находиться почти 37 миллиардов гривен, а на валютных счетах ГКСУ 53,8 миллиардов. В результате данных показателей специалисты ведомства сделали положительные выводы: Минфин готов к плановому прохождению пиковой долговой нагрузки в мае.

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Госбюджет, Бюджет, Минфин, Прибыль, Казна, Дефицит, Доход, Оплата, Счет, Казначейская служба, Рента, ПДВ.
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