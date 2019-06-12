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В "Ощадбанке" предлагают обязать украинцев открывать счета

В "Ощадбанке" предлагают обязать украинцев открывать счета
13:56 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: В государственном финучрежеднии предложили на законодательном уровне обязать граждан страны открывать счета в банках.

В "Ощадбанке" данную инициативу продвигают с целью "повышения уровня финансовой грамотности и финансовой инклюзии", сообщают в УНИАН.

Так, на форуме по финансовой инклюзии заместитель главы правления «Ощадбанка» Антон Тютюн сообщил, что таким образом люди смогут использовать финансовые сервисы с пользой для себя.

Если человека обяжут законом иметь счет в любом банке, это сделает его более грамотным в финансовом плане. "Может, это и достаточно жестко звучит, но мне кажется, что в данном случае это здоровый финансовый протекционизм", - добавил Антон Тютюн.

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По утверждению представителя госучрежедния, если оформить банковский счет в 16 лет, то с годами это принесет свои плоды в познании финансовой отрасли.

Ранее сообщалось, что "Ощадбанк" получил независимый наблюдательный совет, во главе которого впервые в истории госбанков станет независимый директор. Как сообщается на сайте финучреждения, назначение независимых наблюдательных советов - важный этап в реформировании сектора госбанков, а также обязательное условие сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития.

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Законодательство, Карта, Ощадбанк, Банковский счет, Антон Тютюн.
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