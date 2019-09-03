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Кабмин готов компенсировать кредиты для фермеров

Кабмин готов компенсировать кредиты для фермеров
14:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Кабинет министров Украины готовит инструмент для компенсирования кредитов для фермеров.

Правительство Украины готовит инструмент удешевления кредитов для фермеров в форме компенсации кредитной ставки.

Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова в эфире одного из телеканалов. "Мы готовим инструмент, который поможет фермерам получить долгосрочное и дешевое кредитование. Это будет фонд, в котором будут частично государственные средства и частично – средства международных партнеров, который будет работать со всеми банками Украины для того, чтобы компенсировать кредитную ставку", - сказала Маркарова. По ее словам, эти программы будут предусмотрены в бюджете Украины на 2020 год.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что до начала земельной реформы летом следующего года правительство с Национальным банком должно сделать кредитование в гривне значительно дешевле, чем оно есть сейчас. Верховная Рада в принятом государственном бюджете на 2019 год сократила финансирование государственной поддержки аграрного сектора на 1 миллиард гривень по сравнению с прошлым годом - до 5,7 миллиарда гривень.

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В феврале 2018 года Кабмин выделил на программу поддержки аграрного сектора 6,3 миллиарда гривень, из которых 4 миллиарда гривень были предусмотрены на поддержку животноводства. В ноябре Кабмин увеличил дотации крупнейшим агрохолдингам в 2018 году на 500 миллионов гривень - до 1,7 миллиарда гривень.

В течение 2018 года украинские аграрии и эксперты неоднократно просили правительство перераспределить средства государственных дотаций, в частности, направить средства на удешевление кредитов для фермеров, а также упростить механизм получения дотаций для малых и средних хозяйств.

Напомним, правительство Украины готово к погашению долговых платежей до конца года, располагая средствами на гривневом и валютном счетах в эквиваленте около 130 млрд грн.

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Кабмин, Алексей Гончарук, Министр финансов Украины, Оксана Маркарова.
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