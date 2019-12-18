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Нацбанк упрекнул банки в "легкомысленной" выдаче кредитов украинцам

Нацбанк упрекнул банки в "легкомысленной" выдаче кредитов украинцам
08:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Нацбанк с 2021г увеличит требования к капиталу банков под потребительские кредиты.

Национальный банк Украины (НБУ) с 2021 года планирует усилить требования к капиталу банков с существенной долей потребительских кредитов в связи со стремительным ростом потребкредитования и ослаблением стандартов одобрения кредитных заявок, сообщила первый замлгавы Нацбанка Екатерина Рожкова в ходе презентации в Киеве во вторник отчета регулятора о финансовой стабильности.

"Мы приняли решение внедрить с 2021 года повышенный вес для потребительских кредитов: то есть, при расчете адекватности капитала, если обычные кредиты у нас взвешиваются на коэффициент 100, то для потребительских кредитов этот коэффициент будет повышен", - сказала Рожкова.

По ее словам, повышение веса коэффициента приведет к тому, что банки с существенной долей потребительских кредитов в портфеле активов будут увеличивать капитал или замедлять темпы наращивания таких кредитов.

"Мы еще не определились, каким будет этот вес - есть разные практики в странах, но банкам уже нужно готовиться", - уточнила первый замглавы НБУ.

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Рожкова добавила, что сохранение высоких темпов роста потребкредитования в перспективе может давить на импорт и негативно влиять на текущий счет и платежный баланс.

"Оценив в этом году в течение нашего стресс-теста отдельно качество портфеля потребительских кредитов, мы констатируем: банки слишком оптимистично относятся к оценке рисков потребительского кредитования, это может нести в себе риски иного характера, риски для банковского сектора", - добавила Рожкова.

Согласно пресс-релизу НБУ, темпы роста потребкредитования в стране очень высокие, несмотря на то, что уровень проникновения таких кредитов на сегодня ниже, чем 5% от ВВП: за девять месяцев 2019 года соотношение новых потребительских кредитов к частному потреблению достигло почти 9%. 

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"К началу 2020 года банки должны сформировать первую часть буфера консервации капитала на уровне 0,625% и довести этот показатель до 2,5% в течение следующих трех лет", - сообщается в релизе.

В нем уточняется, что системно важные банки к концу 2020 года должны сформировать буфер системной важности, что частично ослабит беспокойство регулятора относительно финансовой устойчивости государственных банков и снизит риски капитала для сектора в целом.

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НБУ, Нацбанк, Кредиты, Екатерина Рожкова.
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