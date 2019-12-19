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В НБУ заявили, что решение суда не повлияет на работу "ПриватБанка"

В НБУ заявили, что решение суда не повлияет на работу "ПриватБанка"
11:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:В НБУ заявили, что имеют план на любое решение суда и это не повлияет на работу банка.

Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" продолжит работу в обычном режиме, независимо от того, какое решение примет суд в деле о национализации финучреждения – в пользу государства или в пользу прежних владельцев.

Об этом заявила журналистам первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

"Паузы в работе банка не может быть, потому что этот банк на сегодняшний день не просто системно важный, но и крупнейший. В нем сконцентрировано свыше 50% расчетных операций внутри страны. Потому остановить такой банк - это остановить очень большое количество предпринимателей", - сказала Рожкова.

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По ее словам, независимо от решения сегодняшнего суда, банк продолжит работать в обычном режиме, поскольку у регулятора есть четкий план действий на тот или иной случай.

Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что сейчас правительство надеется вернуть деньги, потраченные на национализацию банка "ПриватБанк".

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НБУ, ПриватБанк, Екатерина Рожкова.
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