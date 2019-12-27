Украинский фонд стартапов получил 150 заявок на получение грантов

Новости Бизнеса:Фонд стартапов получил 150 заявок на гранты, которые отправили 650 человек.

Украинский фонд стартапов по состоянию на 26 декабря получил 150 заявок от 650 человек на получение грантов, сообщили в Министерстве финансов Украины.

"По состоянию 26 декабря 650 человек подали 150 заявок на получение грантов от Украинского фонда стартапов. Каждую заявку оценивают, как минимум, двое независимых экспертов с соответствующей экспертизой. На данный момент оценено 32 стартапа, четыре из них получили высокий бал и будут представлены на Pitch Day 25 января 2020 года", - сказано на странице Минфина в соцсети в Facebook.

В частности, в ходе питчинга стартапы должны коротко презентовать свои идеи перед членами конкурсной комиссии, которая будет их оценивать по пяти критериям - команда, рынок, технология, продукт, стратегия.

Затем по итогам питчинга будут отобраны стартапы, которые получат финансирование от фонда.

В Минфине уточнили, что предприниматели со своими стартапами на стадии pre-seed смогут презентовать свою идею в течение трех минут, а на стадии seed - в течение семи минут.

2 декабря Кабинет министров Украины объявил старт приема заявок от предпринимателей на финансирование Украинским фондом стартапов, что позволит поддерживать креативные компании, которые нуждаются в ресурсах.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, Фонд стартапов будет составлять 440 млн грн.

По словам главы набсовета Украинского фонда стартапов Леси Севрук, фонд финансирует почти все направления, кроме азартных игр, производства опасных веществ, алкогольного и табачного производства, а также военных и ядерных технологий.

В 2019 году Фонд стартапов был официально запущен. В состав набсовета вошли семь человек: Елена Кошарная (Horizon Capital), Леся Севрук (ECG), Виктория Тигипко (TA Ventures), Чарльз Вайтхед (Cornel Tech), заместитель министра финансов Юрий Гелетий, Александр Рыженко (Государственное агентство по электронному управлению e-gov), Дмитрий Шимкив (Darnitsa).

Напомним, Кабмин объявил старт приема заявок на финансирование Украинским фондом стартапов.