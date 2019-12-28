Согласно европейскому законодательству: НБУ расширил требования к банковским группам

Новости Бизнеса:НБУ расширил требования к банковским группам относительно предоставления отчетности.

Национальный банк расширил требования относительно представления отчетности банковскими группами, которые будут способствовать повышению эффективности осуществления надзора на консолидированной основе.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Национальный банк Украины определил требования относительно представления банковскими группами отчетности о концентрации рисков и о внутригрупповых операциях. Требования относительно представления отчетности банковскими группами основываются на нормах европейского законодательства и будут способствовать повышению эффективности осуществления надзора на консолидированной основе", - говорится в сообщении.

Требования относительно порядка формирования файлов с показателями статистической отчетности о концентрации рисков банковской группы и о значительных внутригрупповых операциях банковской группы будут включены в Правила организации статистической отчетности, представляемой в Национальный банк Украины, утвержденных постановлением Правления Национального банка Украины от 13 ноября 2018 года №120 (с изменениями).

Представление ответственными лицами банковских групп в Национальный банк Украины соответствующих файлов с показателями статистической отчетности запланировано, начиная с отчетности за IV квартал 2020 года.

Указанные требования утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 24 декабря 2019 года №155 "О внесении изменений в Положение о порядке регулирования деятельности банковских групп".