Международные инвесторы обещают следить за действиями нового главы НБУ

Американские инвесторы и бизнес-организации выразили надежду, что новый глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко будет и впредь обеспечивать независимость регулятора.

Как отметил глава американско-украинского делового совета (USUBC) Морган Уильямс, иностранный бизнес будет внимательно отслеживать действия НБУ.

"Члены USUBC не видели веской причины для смены главы Национального банка, но это произошло. Кирилл Шевченко это профессиональный банкир, у которого за спиной эффективное руководство крупного государственного банка", - сказал Уильямс.

"В американско-украинском деловом совете думают, что Шевченко сможет справиться с возложенными на него обязательствами на этой важной позиции", - добавил он.

Однако Уильямс также отметил, что для частного бизнеса ключевым вопросом будет оставаться то, насколько независимым сможет оставаться Нацбанк с новым руководителем.

"Бизнес будет смотреть за действиями НБУ в течение следующих месяцев", - добавил председатель USUBC

Американско-украинский деловой совет создан в 1995 году. Он имеет целью продвижение инвестиций и способствованию реализации интересов компаний США на украинском рынке. USUBC работает над улучшением условий для двусторонней торговли и способствует укреплению деловых отношений между США и Украиной.