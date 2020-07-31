Марченко рассказал, какого госбюджета-2021 ожидает правительство

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что государственный бюджет 2021 будет, "прежде всего, реалистичным" и стимулировать экономику.

В Министерстве финансов ожидают перевыполнения доходов общего фонда государственного бюджета 2021 года более 4 млрд грн.

Об этом поведал глава ведомства Сергей Марченко, передает пресс-служба Минфина.

По его словам, в следующем году госбюджет должен быть "прежде всего реалистичным, он не только должен быть одобренным, но и реальным для выполнения".

Говоря о нынешнем бюджете, Марченко отметил, что начиная с мая Минфин добился 100% выполнения бюджетной росписи по доходам, перевыполнение в июне. И вот уже конец июля - мы также ожидаем перевыполнения доходов общего фонда госбюджета более 4 млрд грн.

Он убежден, что все это является результатом проведенных нами изменений в фискальной системе государства: мы эффективно боремся с теневыми схемами и имеем дополнительные поступления в бюджет.

По словам Марченко, проект бюджета 2021 года будет иметь стимулирующий характер для экономики.

Ранее Марченко заявлял, что для Украины ситуация с экономикой не критична. По итогам 2020 года экономика Украины упадет не более чем на 5%. Об этом, заявил министр финансов Сергей Марченко.

Напомним, в Минфине заявили, что по госпрограмме "Доступные кредиты", уполномоченные банки за прошедшие 7 дней заключили 196 новых кредитных соглашений на общую сумму 638 млн гривен.