Доллар с евро подешевели: курс валют в Украине 13 января

На утро 13 января, в Украине снова обновился курс валют: евро с долларом подешевели.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Стоит отметить, что в сравнении с данными неделю назад, доллар с евро показывают тенденцию падения.

Официальный курс валют Нацбанка на 13 января:

100 долларов США - 2804 грн (28.04 за доллар)

100 евро - 3407 грн (34.07 за евро)

100 российских рублей - 37,8 грн (3.78 за 10 рублей)

100 польских злотых - 753 грн (7.53 за злотый)

При этом, по курсу Нацбанка украинцы не имеют возможности покупать валюту. Эти данные только показывают тенденции и изменения на рынке валют в Украине, а следовательно цена за покупку и продажу в обменниках будет немного отличаться.

Курс валют на наличном рынке:

Напомним, что на фоне протестов из-за повышения тарифов на газоснабжение, в Кабмине готовятся вернуть фиксированную цену на газ для населения.