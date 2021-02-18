Глава НБУ призывает Раду проголосовать за законопроект О финуслугах и финкомпаниях

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона №5065 "О финансовых услугах и финансовых компаниях", предусматривающий единые базовые подходы к регулированию и надзору за всеми участниками финансового рынка, сообщил глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко и призвал нардепов проголосовать за него.

"Новый закон предусматривает многие современные новации. Среди них - надзор за рыночным поведением, введение риск-ориентированного подхода к надзору финучреждений в зависимости от размера, значимости, сложности бизнес-модели и индивидуального уровня риска финансового учреждения. Также вводится возможность применения НБУ корректирующих мероприятий в случаях, когда участник рынка еще не нарушил требования законодательства, но мы уже видим определенные риски", - рассказал глава финрегулятора на своей странице в Facebook 18 февраля.

По словам Шевченко, эти нововведения стали крайне необходимыми после того, как под контроль НБУ перешел целый ряд небанковских финансовых учреждений - страховые компании, ломбарды, кредитные союзы и тому подобное.

"Вопрос принципов надзора за ними еще недостаточно урегулирован. Также решается вопрос установления порядка использования электронной подписи банками, небанковскими учреждениями и лицами, предоставляющими финансовые услуги", - пишет глава Нацбанка.

Он отмечает, что еще одним из важных вопросов, который решает законопроект №5065 – принципиальное изменение подходов к лицензированию.

"Комплексное лицензирование вида деятельности финансового учреждения одновременно с его включением в реестр позволяет избавиться от лицензирования отдельных видов финансовых услуг. Новый подход упрощает выход на рынок новых прогрессивных компаний и облегчает их регулирование в дальнейшем. Ведь мы сможем проанализировать бизнес-модель и достаточность ресурсов компании еще во время знакомства с ней в ходе подготовки документов", - поясняет Шевченко.

Глава НБУ подчеркивает, что регистрация законопроекта – "это лишь первый важный шаг".

"Также в дальнейшем должны быть зарегистрированы законопроекты "О страховании" и "О кредитных союзах", - анонсировал Шевченко, выразив надежду, что народные депутаты, "как часть команды профессионалов", поддержат эти системные финансовые инициативы.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, законопроект №5065 "О финансовых услугах и финансовых компаниях" был внесен в Раду 15 февраля. Его авторами выступила группа нардепов, преимущественно от фракции "Слуга народа" (Даниил Гетманцев, Элла Репина, Ирина Аллахвердиева, Виктория Кинзбурская Алексей Устенко, Юлия Диденко и др.), а также нардепы ОПЗЖ Игорь Абрамович и депутатской группы "Довіра" Андрей Иванчук.