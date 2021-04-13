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Больше никаких угроз и вымогательств: у Зеленского открыли детали нового "коллекторского" закона

Больше никаких угроз и вымогательств: у Зеленского открыли детали нового "коллекторского" закона
02:23 Сегодня Телеграф Фото: timeua.info

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об урегулировании деятельности коллекторских фирм

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ

Речь идет о законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности", текст которого доступен на сайте Верховной Рады. 

Закон устанавливает четкие требования к кредиторам и коллекторским компаниям. В частности отныне они обязаны придерживаться этических норм поведения и предупреждать клиента о том, что долг был передан другой компании, как и о том, что контроль за выплатой был передан коллекторам. 

Кредиторов также обязали укладывать договора лишь с коллекторскими компаниями, имеющимися в соответствующем списке НБУ, а также контролировать их действия.   

За несоблюдения положений закона предусмотрены штрафы. 

Также кредитор обязан предупредить клиента о том, что в случае несвоевременного погашения существует возможность задействования коллекторской фирмы. Клиент же получит право обратиться к НБУ в случае, если были нарушены его права.  

Кредиторы и коллекторы теперь обязаны сообщать клиенту название своей компаниии, а также имя и фамилию представителя. По требованию заемщика, эту информацию они также обязаны предоставить в письменном виде. 

Обязанность контролировать соблюдение норм закона возлагается на НБУ. 

Как сообщалось, ранее в Чернигове коллекторская фирма изготавливала фейковые порнографические материалы на кредитных должников и распространяла их в сети для того, чтобы "выбить" из людей вымышленные долги.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Законы, Коллекторы, Владимир Зеленский.
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