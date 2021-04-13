Больше никаких угроз и вымогательств: у Зеленского открыли детали нового "коллекторского" закона

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об урегулировании деятельности коллекторских фирм.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Речь идет о законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности", текст которого доступен на сайте Верховной Рады.

Закон устанавливает четкие требования к кредиторам и коллекторским компаниям. В частности отныне они обязаны придерживаться этических норм поведения и предупреждать клиента о том, что долг был передан другой компании, как и о том, что контроль за выплатой был передан коллекторам.

Кредиторов также обязали укладывать договора лишь с коллекторскими компаниями, имеющимися в соответствующем списке НБУ, а также контролировать их действия.

За несоблюдения положений закона предусмотрены штрафы.

Также кредитор обязан предупредить клиента о том, что в случае несвоевременного погашения существует возможность задействования коллекторской фирмы. Клиент же получит право обратиться к НБУ в случае, если были нарушены его права.

Кредиторы и коллекторы теперь обязаны сообщать клиенту название своей компаниии, а также имя и фамилию представителя. По требованию заемщика, эту информацию они также обязаны предоставить в письменном виде.

Обязанность контролировать соблюдение норм закона возлагается на НБУ.

Как сообщалось, ранее в Чернигове коллекторская фирма изготавливала фейковые порнографические материалы на кредитных должников и распространяла их в сети для того, чтобы "выбить" из людей вымышленные долги.