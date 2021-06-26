Welcome to Ukraine: в обменнике аэропорта "Борисполь" иностранцев "обувают" на 5 гривен на каждом долларе

В обменном пункте, расположенном в международном аэропорту "Борисполь", установили поистине грабительский курс при котором прибывающие в страну иностранцы теряют на каждом обменянном долларе или евро 5-6 гривень, а что администрация аэропорта, что финрегулятор просто игнорируют этот вопиющий факт.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Facebook в субботу, 26 июня, украинский предприниматель, владелец сети специализированных магазинов медицинского оборудования "Медтехника" Алексей Давиденко.

"Про уродов.

Вчера, приземлился в Борисполе и надо было заплатить за парковку.

Так вышло.

Оказался без карточки и без наличных гривен.

Надо доллары разменять.

Как и в любом большом Аэропорту прямо при выходе, в центральном холле для встречающих есть обмен валют.

Подхожу.

И теряю дар речи.

Курс приёма доллара 22.05 !!!

Когда везде 27.20.

Когда НБУ 27.45.

Курс приёма евро 26.50 !!!

Когда везде 32.50.

Когда НБУ 32.79.

Посмотрите фото.

Ну это же за гранью добра и зла.

Вы вообще понимаете.

В главном государственном аэропорту Украины, какие-то барыги получили в аренду место - чтобы взувать иностранцев прямо по прилету.

Не ночью.

Не в выходной.

В разгар рабочего банковского дня.

Ну как же можно быть такими уродами.

АУ.

Иностранный турист - это не дойная корова.

Иностранный турист - это ещё не повод его въебать.

Иностранный турист - это не лох.

Не ваша заслуга что он сюда прилетел и точно не благодаря вам он посоветует нас своим друзьям или захочет сюда ещё раз вернуться.

Что ж вы творите?!

Скажите.

Ну как бл*дь можно такое вообще допустить на въезде через главные ворота страны.

Куда смотрит Администрация Борисполя.

Куда смотрит контроль НБУ.

И это же они.

Поставили обмен не столько для украинцев - это же они решили приезжающих иностранцев как лохов раздевать прямо от пограничного контроля.

Типа.

Welcome to Ukraine.

Сверх рынка.

5 гривен с каждого обменянного доллара.

6 гривен с каждого обменянного евро.

Человек меняет $100 долларов и сразу на месте теряет 500 гривен. А если меняет 200, а если 500 ?!!!

Вы вообще понимаете.

Что один такой вонючий обмен валют - подрывает веру туристов в нашу страну.

Показывает прямо на въезде - что это Банановая Страна без законов, без контроля, без головы и без совести.

Этот вонючий Обмен Валют.

Перечёркивает все хорошее, что мы пытаемся сделать, чтобы изменить имидж страны, чтобы привлечь в нашу страну хоть каких-то туристов.

Чтобы не стыдно было заграницей сказать - I am from Ukraine.

Я не знаю существует ли хоть какое-то регулирование НБУ для Обменок.

Я не знаю существует ли возможность немедленно разорвать договор между аэропортом и этим уродством.

Но я точно знаю.

Никакая «крыша» и никакие сверхприбыли валютных спекулянтов не могут подрывать авторитет страны в главном государственном аэропорту Украины.

Почему я это пишу?!

Потому что ненавижу людей и бизнесы без совести, без чувства меры - без стопов.

Делают они, а стыдно мне.

Они так делают, потому что уверенны в своей безнаказанности.

Знают.

Иностранцы жаловаться не будут. Иностранцы не привлекут к данному беспределу внимание.

Иностранцы никогда не смогу. достучатся до тех кто должен поставить их на место.

Но я верю, что добро побеждает зло.

Поэтому.

Ребята, тегайте ответственных.

Надо навести порядок в этом пи***це, а ещё лучше отдать данное место под открытый конкурс в аренду тому Банку, для которого личная репутация и репутацией Украины - не пустой звук", - написал Давиденко.

Как сообщалось, в аэропорту "Борисполь" 21 июня самолет МАУ вылетел в Турцию, оставив у стойки регистрации несколько десятков пассажиров.