Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Рада существенно увеличила финансирование строительства доступного жилья Рада существенно увеличила финансирование строительства доступного жилья
Новости: Геращенко: Намерения не злить Москву лишь развязывают ей руки Геращенко: Намерения не злить Москву лишь развязывают ей руки
Новости: Биатлон. Мужской спринт в Оберхофе под угрозой срыва Мужской спринт в Оберхофе под угрозой срыва
Новости: Колядки для детей: тексты песен на украинском языке Колядки для детей: тексты песен на украинском языке

НКРСИ рекомендовала операторам обеспечить предоставление абонентам всех услуг

НКРСИ
11:26 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: НКРСИ рекомендовала операторам, срок договоров о взаимодействии которых истек, до заключения новых договоров обеспечить предоставление всех видов телекомуслуг.

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), рекомендовала операторам, срок договоров о взаимодействии которых истек, до заключения новых договоров обеспечить предоставление абонентам всех видов телекомуслуг до заключения новых договоров, отмечается в сообщении регулятора.

"Учитывая, что при разрыве взаимодействия прекращается предоставление телекоммуникационных услуг, (в том числе доступа к экстренным службам) – до момента заключения новых договоров о взаимодействии рекомендуем операторам телекоммуникаций обеспечить пропуск всех видов трафика между их сетями в телекоммуникационной сети общего пользования для предоставления потребителям качественных телекоммуникационных услуг", - сообщается на сайте госрегулятора.

В офисе "Киевстара" произошли обыски налоговой полицией

В НКРСИ также подчеркнули, что ни один оператор-лицензиат Украины не может в одностороннем порядке разрывать взаимодействие с телекоммуникационной сетью другого оператора. Если операторы не достигли согласия относительно взаимодействия их телекоммуникационных сетей, они имеют право передать спор на разрешение в НКРСИ.

Как сообщалось, "Укртелеком" 3 января получил от lifecell сообщение о намерении блокировать трафик на номера 0-800.

"Укртелеком" 9 декабря 2017 года заявлял о возможном прекращении звонков между стационарными номерами и номерами lifecell по вине мобильного оператора. В то же время lifecell 2 января 2018 года сообщил о продолжении переговорного процесса с "Укртелекомом" по договору о взаимном соединении сетей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, lifecell, Все виды телекомуслуг, Заклюючение новых договоров, НКРСИ, Обеспечение, Укртелеком.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости компаний

Претензии миноритариев "Укрнафты" к Украине возросли до $5,4 млрд Украина и Молдова согласовали интеграцию в Европейскую сеть Хмельницкая АЭС отключила от сети второй энергоблок

Последние новости

Лидер "Зари" может продолжить карьеру в России Бритни Спирс показала, как отдыхает с сыновьями на пляже В Мексике автобус упал с моста в реку, есть погибшие и раненые
Сегодня читают
01 Харьковский тракторный завод показал, как собирают новейший украинский трактор (Видео)
02 САП направила в суд бумаги по чиновнику, нанесшему Украине ущерб на 1,6 млрд грн
03 "Сельта" - "Барселона" 1:1: события матча
04 Армия США отправляет "на пенсию" знаменитый боевой дрон MQ-1 Predator (Видео)
05 НБУ утвердил ряд новаций по кассовым операциям в гривне
Новости сегодня
11:35 Основной вратарь "Баварии" приступил к тренировкам с командой
11:18 Лучшие мультфильмы 2018 года, которые ждут даже взрослые (Видео)
11:17 Биатлон. Где смотреть мужской спринт в Оберхофе
11:14 В оккупированном Симферополе опять прошли обыски в домах крымских татар
11:07 Минздрав инициирует отмену специального разрешения на занятие народной медициной
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Аброськин рассказал, как продвигается следствие по делу Ноздровской В НПУ сообщили, как продвигается следствие по делу Ноздровской
Новости: Стало известно, сколько денег предусмотрено на Верховную Раду в 2018 году Сколько денег предусмотрено на Раду в 2018 году
Новости: В Украине 5 января ухудшатся погодные условия В Украине 5 января ухудшатся погодные условия
Новости: Рецепт дня: приготовление кутьи на Рождество 2018 Рецепт дня: приготовление кутьи на Рождество 2018
Добавить комментарий
0