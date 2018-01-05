НКРСИ рекомендовала операторам обеспечить предоставление абонентам всех услуг

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), рекомендовала операторам, срок договоров о взаимодействии которых истек, до заключения новых договоров обеспечить предоставление абонентам всех видов телекомуслуг до заключения новых договоров, отмечается в сообщении регулятора.

"Учитывая, что при разрыве взаимодействия прекращается предоставление телекоммуникационных услуг, (в том числе доступа к экстренным службам) – до момента заключения новых договоров о взаимодействии рекомендуем операторам телекоммуникаций обеспечить пропуск всех видов трафика между их сетями в телекоммуникационной сети общего пользования для предоставления потребителям качественных телекоммуникационных услуг", - сообщается на сайте госрегулятора.

В НКРСИ также подчеркнули, что ни один оператор-лицензиат Украины не может в одностороннем порядке разрывать взаимодействие с телекоммуникационной сетью другого оператора. Если операторы не достигли согласия относительно взаимодействия их телекоммуникационных сетей, они имеют право передать спор на разрешение в НКРСИ.

Как сообщалось, "Укртелеком" 3 января получил от lifecell сообщение о намерении блокировать трафик на номера 0-800.

"Укртелеком" 9 декабря 2017 года заявлял о возможном прекращении звонков между стационарными номерами и номерами lifecell по вине мобильного оператора. В то же время lifecell 2 января 2018 года сообщил о продолжении переговорного процесса с "Укртелекомом" по договору о взаимном соединении сетей.