Airbus может сократить более 3000 работников

Предприятия европейского авиаконцерна могут сократить тысячи рабочих мест. Окончательное решение будет принято на следующей неделе в ходе переговоров с Европейским рабочим советом, сообщает деловое издание Handelsblatt.

"Airbus намерен перевести или сократить 3600 рабочих мест", - говорится в статье. Отмечается, что в основном могут пострадать работники в немецких Аугсбурге и Бремене, а также испанской Севилье и британском Филтоне.

Такое решение экспертов удивило, поскольку буквально на днях концерн обнародовал свой финансовый баланс, из которого следует, что его доходы в 2017 году утроились. Оборот достиг 67 млрд евро. Шеф Airbus Том Эндерс заявил о цели увеличить поставки новых крылатых машин с 700 в прошлом году до 800 в нынешнем, из которых 600 - наиболее востребованные самолеты серии A320. Сокращения, очевидно, наступают в связи со снижением спроса на A380 и задержками поставок военно-транспортного A400M.