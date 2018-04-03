Хмельницкая АЭС отключила энергоблок

Блок №1 Хмельницкой атомной электростанции (АЭС) отключен от энергосистемы в 15:02 вторника в результате срабатывания системы защиты генератора, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

По ее данным, причины срабатывания защиты устанавливаются.

Таким образом, в работе находятся 9 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На энергоблоке №3 Ривненской АЭС идут 117-е сутки среднего планового ремонта (до 23 июля), на блоке №2 Запорожской АЭС – 74-е сутки среднего планового ремонта (до 13 мая), на блоке №2 Южно-Украинской АЭС – 54-е сутки среднего планового ремонта (до 8 июня), на блоке №4 Запорожской АЭС – 24-е сутки среднего планового ремонта (до 26 октября), на блоке №2 Ривненской АЭС – 18-е сутки среднего планового ремонта (до 30 апреля).

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

Хмельницкая АЭС расположена в Нетишине (Хмельницкая обл.). В ее составе работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.