Украинский гигант "Мрия" отправился в коммерческий рейс (Видео)

3 апреля, крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" улетел в Лейпциг (Германия). Оттуда он отправится в коммерческий рейс. Об этом сообщили в пресс-службе ГП "Антонов". Из аэропорта в Гостомеле "Мрия" вылетела в Лейпциг, где на борт украинского лайнера загрузят какой-то товар, который отправится в Дамам, что в Саудовской Аравии, передает "5 канал". Кроме этого, в апреле ожидается еще три коммерческих рейса украинского воздушного гиганта, но заказчика и грузы также держат в тайне.