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Бронемашины "Атлет" запущены в серийное производство

Бронемашина "Атлет"
21:47 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: "Укроборонпром" начал серийное производство бронированных машин "Атлет".

Государственный концерн "Укроборонпром" начал серийное производство бронированных боевых машин "Атлет".

Об этом написал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Как отметил глава государства, эти машины должны значительно усилить технические возможности армии Вооруженных сил Украины.

"Эти бронированные ремонтно-эвакуационные машины предназначены для технического обеспечения танковых подразделений и значительно усилят их боеготовность", - отметил президент.

Кроме того, добавил Порошенко, "Атлеты" имеют значительный экспортный потенциал, что позволит дозагрузить производственные мощности Харьковского конструкторского бюро после выполнения "Укроборонпромом" государственного оборонного заказа.

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Новости Бизнеса, Атлет, Боевые машины Украины, Военная техника, Петр Порошенко, Производство военной техники, Украина, Укроборонпром.
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