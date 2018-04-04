Бронемашины "Атлет" запущены в серийное производство
Новости Бизнеса: "Укроборонпром" начал серийное производство бронированных машин "Атлет".
Государственный концерн "Укроборонпром" начал серийное производство бронированных боевых машин "Атлет".
Об этом написал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.
Как отметил глава государства, эти машины должны значительно усилить технические возможности армии Вооруженных сил Украины.
"Эти бронированные ремонтно-эвакуационные машины предназначены для технического обеспечения танковых подразделений и значительно усилят их боеготовность", - отметил президент.
Кроме того, добавил Порошенко, "Атлеты" имеют значительный экспортный потенциал, что позволит дозагрузить производственные мощности Харьковского конструкторского бюро после выполнения "Укроборонпромом" государственного оборонного заказа.